Сегодня на глобальный рынок вышел смартфон Samsung Galaxy A41, который в прошлом месяце анонсировали в Японии. Обойдётся гаджет покупателям в 300 евро.

Смартфон оснастили 6,1-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, основной камерой с тремя модулями на 48 Мп, 8 Мп (ширикоугольный) и 5 Мп, селфи-камерой на 25 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, модулем бесконтактных платежей NFC, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой 15-ваттной зарядки, операционной системой Android 10, а также дополненной фирменной надстройкой One UI 2.0. Габариты гаджета составляют 150 х 69,8 х 7,9 мм, а масса 152 г. Защита от пыли и влаги IP65/68 на глобальной версии отсутствует.