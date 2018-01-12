На iPhone 6 Plus нет батарей

В начале 2018 года компания Apple призналась в том, что замедляла искусственно смартфоны с батареей, которая уже стала устаревать. Этот факт мы обсуждать не будем, так как зла на компанию не хватает, но теперь появилась новая проблема - Apple же пообещала всего за 29 долларов, вместо 79, заменить всем батареи на смартфонах на новые и желающих было так много, что батареи стали заканчиваться. Например, уже сейчас в сервисных центрах нет батарей на iPhone 6 Plus, а ведь акцию только запустили. Есть мнение, что вскоре батареи закончатся и на другие модели, тогда не только по этой программе не получится заменить батарею, а вообще не будет возможности заменить ее даже при желании заплатить полную стоимость. Очередной провал яблочной компании, которых что-то стало слишком много в последнее время. Уже не смешно.