Новый смартфон Vivo X23 Symphony Edition получил аккумулятор 3500 мАч и ОС Android 8.1 Oreo

На китайском рынке новый смартфон под элегантным названием Vivo X23 Symphony Edition появится 23 ноября. Новинка получила 6,41-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и мощную селфи-камеру: она использует 24,8-мегапиксельный датчик. Основой устройства стал чип Snapdragon 660. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт. Двойная основная камера содержит сенсоры с 12 млн и 13 млн пикселей. Также девайс поддерживает распознавание пользователей по лицу. Емкость у аккумулятора равна 3500 мА.ч. Габариты гаджета составляют: 157.6 * 75.4 * 7.1 мм. Предусмотрены GPS, сканер отпечатков и ОС Android 8.1 Oreo.