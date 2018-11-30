На новых рендерах Samsung Galaxy S10 показан без выреза

Профильное издание Gizmochina поделилось информацией о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, который будет представлен в первом квартале 2019 года. Самое любопытное, это отсутствие выреза в верху экрана, несмотря на приписываемый флагману дырявый дисплей Infinity-O. Также отметим горизонтальной расположенную сдвоенную основную камеру, рядом с которой расположен сканер отпечатков пальцев. Подобная компоновка элементов в Galaxy Note 8 вызвала шквал критики. Предполагается, что смартфоны Samsung Galaxy S10 будут представлены в феврале 2019 года. В линейку войдут четыре модели: Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Plus и Galaxy S10 5G.