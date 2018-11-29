На российский рынок выходит смартфон Huawei Honor 8C

Стало известно, что смартфон Huawei Honor 8C выходит на российский рынок с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка обладает экраном с диагональю 6.26 дюйма. Разрешение устройства составляет 720 на 1520 пикселей. В основе гаджета лежит процессор Snapdragon 632. Смартфон оборудован двойной камерой с искусственным интеллектом, включающей модули 13 МП и 2 МП. Фронтальная камера с разрешением 8 МП оснащена тонирующей вспышкой для корректировки цвета лица при съемке селфи. Емкость аккумулятора у девайса равна 4000 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 158.72 * 75.94 * 7.98 мм. Старт продаж ожидается 3 декабря. Приобрести новинку можно будет за 12 990 рублей.