На смартфон Xiaomi Pocophone F1 можно установить прошивку MIUI 10

Доступный флагман Xiaomi Pocophone F1 работает «из коробки» под управлением MIUI 9.6, построенной на основе Android 8.1 Oreo. Сегодня XDA Developers сообщили о том, что в сети появилась бета-версия MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. Сам китайский производитель Xiaomi никакого объявления не делал. Так или иначе, после установки обновления версия прошивки меняется на MIUI 10 Global 8.10.30 beta. Также обновление несет в себе очередной патч безопасности Android. Предполагается, что финальная версия Android 9.0 Pie станет доступна для Xiaomi Pocophone F1 только в начале следующего года.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.