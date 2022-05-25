На выставке Computex 2022 Samsung представила мониторы Odyssey Neo G7 и G4

На Computex 2022 Samsung представляет три новых монитора — новый 25- и 27-дюймовый монитор G4, а также Odyssey Neo G7.

Оба монитора Odyssey G4 имеют одинаковые характеристики, за исключением того, что у одного 25-дюймовый экран, а у другого 27-дюймовый. Оба используют панели FullHD IPS с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Благодаря яркости 400 нит и 8-битной глубине цвета G4 может покрывать 99% гаммы sRGB.

Помимо поддержки AMD Freesync Premium и совместимости с NVIDIA G-Sync, эти два монитора Samsung также обладают другими функциями. К ним относятся Adaptive Picture, Auto Source Switch +, Black Equalizer, технология устранения мерцания, несколько цветовых режимов, низкий уровень синего света, режим с малой задержкой ввода, оптимизатор частоты обновления, сверхширокий игровой вид и Super Arena Gaming UX. Входящая в комплект подставка достаточно универсальна: ее можно наклонять, поворачивать и регулировать по высоте. Варианты подключения, доступные в этих мониторах, включают 2 порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и разъем для наушников 3,5 мм.

Odyssey Neo G7 (S32BG75) - 32-дюймовый изогнутый монитор с кривизной 1000R, панелью VA с разрешением 4K и частотой обновления 165 Гц. Дисплей использует 12-битную панель с подсветкой Quantum Mini LED с 1196 зонами локального затемнения, обеспечивающей яркость до 1000 нит, коэффициент контрастности 1 000 000:1 и 95% охват DCI-P3.

Сертифицированный для игр HDR10+ и HDR10+, монитор также имеет рейтинг Quantum HDR 200 и совместим с AMD Freesync Premium Pro и NVIDIA G-Sync. Кроме того, он имеет адаптивное изображение, автоматическое переключение источника +, PiP, низкую задержку ввода, режимы Eco и Game, оптимизатор частоты обновления, сверхширокий игровой вид и Super Arena Gaming UX.

Монитор оснащен системой Infinity Core Lighting с CoreSync RGB. Варианты подключения включают 2 порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 порта USB-A 3.0 и разъем для наушников 3,5 мм. Входящая в комплект подставка позволяет наклонять, поворачивать монитор в обе стороны и регулировать высоту.
Samsung Smart Monitor M8 оценен в 700 долларов…
Samsung Smart Monitor M8 оценен в 700 долларовКомпания Samsung дала старт продажам монитора Smart Monitor M8 на домашнем для производителя южнокорейско…
AOC представила ультраширокий монитор CU34P2C…
AOC представила ультраширокий монитор CU34P2CКомпания AOC представила новейший ультраширокий монитор CU34P2C. Оснащенный 34-дюймовой изогнутой (1500R)…
Представлен OLED-монитор ASUS ProArt PA27DCE…
Представлен OLED-монитор ASUS ProArt PA27DCEКомпания ASUS представила на выставке Computex 2022 профессиональный монитор ProArt PA27DCE, который полу…
Samsung представила серию смарт-мониторов M8…
Samsung представила серию смарт-мониторов M8Компания Samsung Electronics объявила о выпуске новейшей серии смарт-мониторов M8 с обновленным стильным …
Представлен монитор ASUS ROG Strix XG27AQM EVA Edition …
Представлен монитор ASUS ROG Strix XG27AQM EVA Edition Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix XG27AQM EVA Edition, выполненн…
ASUS представил белый монитор ROG Swift PG329Q-W…
ASUS представил белый монитор ROG Swift PG329Q-WСегодня ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG329Q-W. По сути, это вариант ROG Swift PG329Q с белы…
RedMagic представила игровой монитор, игровые периферийные у…
RedMagic представила игровой монитор, игровые периферийные уПосле четырех лет успеха в качестве бренда игровых смартфонов суббренд Nubia RedMagic объявил о своих пла…
MSI представила 100-Гц монитор MAG342CQPV …
MSI представила 100-Гц монитор MAG342CQPV Компания MSI представила геймерский монитор MAG342CQPV, который получил 34-дюймовую вогнутую VA-панель с …
Обзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядкиОбзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядки
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый мониторОбзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor