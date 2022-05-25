На выставке Computex 2022 Samsung представила мониторы Odyssey Neo G7 и G4

На Computex 2022 Samsung представляет три новых монитора — новый 25- и 27-дюймовый монитор G4, а также Odyssey Neo G7.

Оба монитора Odyssey G4 имеют одинаковые характеристики, за исключением того, что у одного 25-дюймовый экран, а у другого 27-дюймовый. Оба используют панели FullHD IPS с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Благодаря яркости 400 нит и 8-битной глубине цвета G4 может покрывать 99% гаммы sRGB.

Помимо поддержки AMD Freesync Premium и совместимости с NVIDIA G-Sync, эти два монитора Samsung также обладают другими функциями. К ним относятся Adaptive Picture, Auto Source Switch +, Black Equalizer, технология устранения мерцания, несколько цветовых режимов, низкий уровень синего света, режим с малой задержкой ввода, оптимизатор частоты обновления, сверхширокий игровой вид и Super Arena Gaming UX. Входящая в комплект подставка достаточно универсальна: ее можно наклонять, поворачивать и регулировать по высоте. Варианты подключения, доступные в этих мониторах, включают 2 порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и разъем для наушников 3,5 мм.

Odyssey Neo G7 (S32BG75) - 32-дюймовый изогнутый монитор с кривизной 1000R, панелью VA с разрешением 4K и частотой обновления 165 Гц. Дисплей использует 12-битную панель с подсветкой Quantum Mini LED с 1196 зонами локального затемнения, обеспечивающей яркость до 1000 нит, коэффициент контрастности 1 000 000:1 и 95% охват DCI-P3.

Сертифицированный для игр HDR10+ и HDR10+, монитор также имеет рейтинг Quantum HDR 200 и совместим с AMD Freesync Premium Pro и NVIDIA G-Sync. Кроме того, он имеет адаптивное изображение, автоматическое переключение источника +, PiP, низкую задержку ввода, режимы Eco и Game, оптимизатор частоты обновления, сверхширокий игровой вид и Super Arena Gaming UX.

Монитор оснащен системой Infinity Core Lighting с CoreSync RGB. Варианты подключения включают 2 порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 порта USB-A 3.0 и разъем для наушников 3,5 мм. Входящая в комплект подставка позволяет наклонять, поворачивать монитор в обе стороны и регулировать высоту.