Началось производство смартфона Samsung Galaxy A13 4G

Ожидается, что Samsung представит Galaxy A13 в ближайшую неделю. Этот телефон будет представлен в двух версиях - Galaxy A13 и A13 5G. Изображения последнего смартфона уже просочились в интернете.

Новая информация утверждает, что у модели 4G будет четыре камеры на задней панели - это на одну больше, чем у ее брата 5G. Они будут расположены вертикально, как в Galaxy A52s 5G. Также говорят, что Galaxy A13 4G имеет глянцевую пластиковую конструкцию, что неудивительно для его прогнозируемой цены начального уровня. Телефон будет оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, рядом с портом USB-C и решеткой динамика. Кнопка питания и качелька регулировки громкости будут находятся на правой стороне. Galaxy A13 5G будет стоить около 250 долларов, а A13 4G определенно должен быть дешевле.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A13 4G
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