Началось стабильное развертывание One UI 3.0 для серии Galaxy Note 20

Samsung начала выпуск стабильного обновления для устройств Galaxy Note 20, Note 20 Ultra с номером сборки N98xUSQU1CTL2.

Обновление размером 2,5 ГБ также переносит исправление безопасности до 1 декабря 2020 г. На данный момент обновление, похоже, ограничено Соединенными Штатами. Учитывая, что официальное расписание в Европе и других азиатских странах, таких как Индия, указывает на выпуск в январе.

Обновление для Galaxy Note 20 включает последнюю версию Android 11, а также обновленный интерфейс и другие функции One UI. Обновив пользователи получают новейшие функции Android, такие как разговоры, пузыри, уведомления по категориям, улучшения быстрой панели, панелей инструментов, уведомлений, настроек и многого другого.