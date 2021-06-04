Над приложениями для HarmonyOS работает 500 тысяч человек

Ранее на этой неделе Huawei провела мероприятие по запуску операционной системы HarmonyOS и своих новейших интеллектуальных продуктов, которые построены на основе данной операционной системы. Во время мероприятия китайский технический гигант также представил новые гаджеты — планшет MatePad Pro, серию смарт-часов Watch 3 и другие устройства, которые созданы специально для умного дома. При этом производитель понимает, что на текущий момент софта для данной ОС нет, а без софта пользователи не будут гореть желанием отдавать свои деньги за устройства на малоизвестной китайской системе. Ради этого в разработку софта и привлечение разработчиков будут вкладывать значительные средства, так как именно это позволит производителю конкурировать с мощными игроками на данном рынке.

Впрочем, первые кирпичики в надежную платформу своей собственной операционной системы производитель уже заложил — на текущий момент, по словам самих Huawei, с брендом уже работает более 500 тысяч разработчиков. Конечно, речь идет об общем количестве разработчиков из разных студий, так как собрать 500 тысяч команд просто невозможно. Вот только никто не говорит, какие именно разработчики трудятся над созданием софта для данной операционной системы. Если среди них есть серьёзные крупные игроки, вроде крупнейших социальных сетей, то никаких проблем быть не должно. Но если это всё исключительно инди-разработчики, то придется еще много лет ждать, пока система предоставит всё необходимое.