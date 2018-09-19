Надежный смартфон BV9600 Plus

2018-09-19, Автор - Мария Шмелева; Продукт - BV9600 Plus; [108]
Компания Blackview представила в этом году защищенный смартфон. Роль центрального процессора возложена на 8-ядерный чипсет Helio P60 с поддержкой нейросетей. ОЗУ имеет объем 8 ГБ, а энергонезависимая память вмещает 128 ГБ. По словам разработчиков, мощность нового девайса на 70% выше, чем у предшественника BV 9500.AMOLED-экран имеет расширенный формат 19:9, а размер его диагонали составляет 6,21 дюйма. Ширина рамок сведена к минимуму. При этом размеры гаджета сопоставимы с габариты BV9500 с экраном 5,7 дюйма. Мало того, корпус новинки стал чуть тоньше и равен 9,8 мм.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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