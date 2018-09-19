Надежный смартфон Nokia 5.1 Plus

Модель Nokia 5.1 Plus весит 160 граммов при габаритах 149,51 х 71,98 х 8 мм. Батарея гаджета имеет емкость 3060 мАч.В основе электронной схемы лежит 8-ядерный мобильный чипсет MediaTek Helio P60, работающий на частоте 2 ГГц. Начинка оснащена 3 ГБ ОЗУ и флэш-носителем объемом 32 ГБ. Поддерживаются microSD-карты с ограничением до 400 ГБ.Дисплей нового устройства от Nokia имеет размер 5,86 дюйма, увеличенный формат 19:9 и четкость изображения 1520 х 720 пикселей. Лицевая камера для селфи-снимков имеет разрешение 8 МП. Главная камера оснащена двумя оптическими блоками на 13 МП и 5 МП. В наличии имеется сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев. Стоимость смартфона составит 16000 тысяч рублей.