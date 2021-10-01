Наконец-то вы можете FaceTime без iPhone

Пользователи Android и Windows теперь могут присоединяться к звонкам FaceTime с iOS 15. Люди которые не пользуются продукцией Apple, есть повод для празднования: дни, когда вам требовался iPhone, iPad или Mac, чтобы присоединиться к видеозвонку FaceTime, почти прошли. Apple позволил людям, у которых есть телефоны на Android и компьютеры на Windows, могут подключаться к звонкам FaceTime при этом iPhone больше не потребуется.

Дело здесь не в том, что приложение FaceTime будет доступно для Android и Windows. Дело в том, что вы сможете перейти к вызову FaceTime с помощью ссылки, если у человека, планирующего или начинающего вызов, есть устройство Apple и учетная запись Apple.
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