Народный флагман Xiaomi Pocophone F1 стал лидером онлайн-продаж в Индии

Компания Xiaomi отчиталась о достижениях своего «бюджетного» флагмана Pocophone F1 в Индии. По данным аналитиков IDC, «Покофон» занял первое место среди смартфонов, продающихся онлайн по цене выше 216 долларов (15 000 индийских рупий). Аппарат от Xiaomi занял 22,4% в этой нише, в то время как идущий вторым OnePlus 6 имеет 17,9%. Результаты основаны на итогах прошлого квартала.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с диафрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.