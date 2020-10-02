Наслаждайтесь мелодиями с новыми наушниками Sennheiser HD 560S

Компания Sennheiser представила новые наушники с открытым корпусом под названием HD 560S.

Дизайн наушников получил открытый дизайн с закрытыми ушками, аналогичный другим наушникам серии 500, таким как HD 559 и HD 599.

Компания Sennheiser заявила, что наушники HD 560S имеют естественный и точный эталонный звук. Это достигается за счет использования новых 120-омных драйверов с новой диафрагмой из полимерной смеси, которая обеспечивает очень линейный ход. Также в HD 560S используются толстые велюровые амбушюры и расположенные под углом драйверы, чтобы создать более естественную и широкую звуковую сцену. Sennheiser HD 560S уже доступен по цене 220 долларов США.
Комментарии и отзывы Sennheiser HD 560S
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