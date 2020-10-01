Наслаждайтесь великолепным звуком с новыми Sennheiser HD 560S

У Sennheiser есть новые наушники с открытым корпусом под названием HD 560S.

Создатели HD 560S обещают «естественный и точный эталонный звук». Это достигается за счет использования новых 120-омных драйверов с новой диафрагмой из полимерной смеси, которая обеспечивает линейный ход. HD 560S оснастили плотными велюровыми амбушюрами и расположенными под углом драйверами, чтобы создать более естественную и широкую звуковую сцену.

Рабочий диапазон наушников Sennheiser HD 560S простирается от 6 Гц до 38 кГц. При этом, модель способна достигать звукового давления (SPL) в 110 дБ при уровне искажений 0,05% при громкости 90 дБ. Судя по приведенным цифрам с перегрузочной способностью у новинки проблем быть не должно.

Рекомендованная розничная цена Sennheiser HD 560S в России составляет около 17 000 рублей.