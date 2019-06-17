Наушники AirPods 2 не оправдали надежд Apple

2019-06-17, Автор - kinder_ggwp; Продукт - AirPods 2; [39]
Несколько месяцев назад компания Apple выпустила второе поколение беспроводных наушников AirPods с беспроводным зарядным чехлом. А теперь аналитики Counterpoint Research выпустили отчет об итогах первого квартала, по которым можно сделать первые выводы об успехе (или наоборот) AirPods 2.

По результатам первого квартала доля Apple на рынке беспроводных наушников и аксессуаров осталась такой же, как и кварталом ранее. Таким образом, запуск AirPods 2 практически не повлиял на общие продажи компании, несмотря на ожидания Apple и аналитиков.

«Продажи новой модели оказались слабее, чем изначально предполагалось, из-за неоднозначной реакции рынка», — отмечают аналитики Counterpoint.

Более того, благодаря акциям и скидкам первое поколение наушников продается гораздо лучше второго.

Скорее всего, пользователи ожидали бОльших изменений от новых AirPods. Кроме футляра, наушники получили новый чип H1 и новые команды Siri, а время работы в режиме разговора увеличилось с 2 до 3 часов. В остальном, это те же AirPods с идентичным дизайном. Но окончательные результаты продаж будут известны уже позже, так как наушники вышли уже в конце квартала.

Несмотря на это, Apple по-прежнему остается несменным лидером рынка с долей в более 50%.


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