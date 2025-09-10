Наушники AirPods Pro 3 оценили в 250 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью AirPods Pro 3, которая получила улучшенную в два раза систему активного шумоподавления (ANC). Новинка также характеризуется многопортовой акустической архитектурой, новыми амбушюрами с пенным наполнителем, датчиком фотоплетизмографии (PPG) для измерения поглощения света в кровотоке, поддержкой 50 типов тренировок, отслеживания пульса и сожжённых калорий, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP57, функцией перевода речи в реальном времени на английский, немецкий, французский, португальский и испанский языки, выросшей на 67% автономностью (в режиме прозрачности) и функцией Conversation Boost для усиления речи собеседников. Наушники появятся в продаже 19 сентября по цене в 250 долларов.

