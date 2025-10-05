Наушники AirPods Pro 3 признаны непригодными для ремонта

Специалисты из iFixit разобрали новенькие беспроводные наушники Apple AirPods, которые оценены в 250 долларов. К сожалению, новинка продолжила печальную традицию, получив оценку 0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. По словам авторов обзора, в случае поломки наушники проще выбросить, чем ремонтировать.

Напомним, что наушники имеют в своем оснащении улучшенную систему активного шумоподавления (ANC), многопортовую акустическую архитектуру, новые амбушюры с пенным наполнителем, датчик фотоплетизмографии (PPG) для измерения поглощения света в кровотоке, поддержку 50 типов тренировок, мониторинг пульса и сожжённых калорий, защиту от воды и пыли по стандарту IP57, поддержку перевода речи в реальном времени, увеличенное на 67% время автономной работы (в режиме прозрачности) и функцию Conversation Boost для усиления речи собеседников.