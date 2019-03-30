Наушники Apple AirPods 2019 признаны неремонтопригодными

Специалисты авторитетного портала iFixit вынесли свой вердикт новым беспроводным наушникам Apple AirPods 2019. Результат неутешительный – 0 баллов из 10 за ремонтопригодность. По словам специалистов, заменить аккумулятор или другой компонент, расположенный внутри наушников, почти не представляется возможным. В iFixit даже не уверены, можно ли вообще нормально утилизировать AirPods из-за проблем с извлечением аккумулятора. Что любопытно, недавно iFixit разобрали наушники Samsung Galaxy Buds и они набрали 6 баллов за ремонтопригодность из 10.