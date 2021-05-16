Наушники Apple AirPods 3 представят 18 мая

Слухи о беспроводных наушниках Apple AirPods 3 витают довольно-таки давно, но дата анонса до сих пор не было. Также неизвестно, окончательное название устройства. Из некоторых источников известно, что AirPods 3 могут представить вместе с дебютом новой услуги Apple Music HiFi 18 мая. Благодаря рендерам, мы можем видеть предполагаемый дизайн наушников. Дизайн схож с моделью AirPods Pro. Наушники представят в белом цвете, с зарядным чехлом. Наушники получат поддержку технологии активного шумоподавления.

Стоит относится к этой информации с недоверием. Предполагаемая дата запуска запланирована на третий квартал этого года.
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