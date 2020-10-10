Наушники Apple AirPods Studio будут стоить $600

Сетевые источники поделились подробностями о беспроводных накладных наушниках Apple AirPods Studio, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что новинка получит две версии: спортивную за 350 долларов и дорогую с отделкой из кожи и металла за 600 долларов. Наушники получат симметричный порт USB Type-C вместо 3,5-мм разъема, функцию активного шумоподавления и возможность автоматического определения положения на голове пользователя для надстройки звуковых каналов. По словам источника, наушники не будут представлены на ближайшей презентации 13 октября, поскольку их производство стартует только во второй половине этого месяца.

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