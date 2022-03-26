Наушники Astell&Kern AK UW100 оценены в 800 евро

Компания Astell&Kern пополнила ассортимент полностью беспроводных погружных наушников моделью AK UW100, которая может похвастаться высококачественным звучанием класса Hi-Fi. Новинка характеризуется излучателями Knowles Balanced Armature, контроллером Bluetooth 5.2, поддержкой кодеков SBC, AAC и aptX Adaptive, пассивной звукоизоляцией Passive Noise Isolation (PNI), четырьмя микрофонами, поддержкой сенсорного управления, технологиями Acoustic Echo-Canceller и Noise-Suppressor для лучшего качества звука во время телефонных разговоров, автономностью до шести часов, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок. Цена наушников составляет 300 евро.

Комментарии и отзывы Astell&Kern AK UW100
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