Наушники Audio-Technica ATH-AC5TW оценили в $100

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ATH-AC5TW, которая получила открытую конструкцию. Новинка характеризуется возможностью слышать звуки окружающей среды, драйверами на 17:12 мм, двумя микрофонами MEMS с технологией формирования луча для снижения шума во время голосовых вызовов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков SBC и AAC, автономностью до 13 часов или до 34 часов с учетом зарядного футляра, двумя часами для полной зарядки наушников и зарядного кейса, а также черной и белой расцветками корпуса. Рекомендованная цена наушников на дебютном японском рынке составляет эквивалент 100 долларов.

Apple расширила важнейшую функцию AirPods Pro 2…
В сентябре Apple анонсировала функцию Hearing Aid (режим слухового аппарата) для AirPods Pro 2, которая, …
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160…
Изучаемые сегодня наушники Rapoo VH160 поддерживает виртуальный 7.1 звук, оснащены 50 мм динамиком, оснащ…
Представлены беспроводные наушники JBL Wave Beam 2…
Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Wave Beam 2 и Wave Buds 2, которые пол…
Выбор сервиса для прослушивания любимой музыки и новинок…
Музыкальных стриминговых сервисов сегодня достаточно много - причем самых разных. С уходом западных их…
TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREA…
Продолжая изучение актуальной модельной линейки новых наушников рассмотрим легкие беспроводные CREATIVE Z…
Beats представила наушники Powerbeats Pro 2…
Сегодня компания Beats официально представила беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 за 249 долларов. Нов…
Наушники Xiaomi Buds 5 Pro представлены в Европе…
Несколько дней назад компания Xiaomi представила в Китае беспроводные наушники Buds 5 Pro и Buds 5 Pro Wi…
Беспроводные наушники Redmi Buds 6 оценили в 40 евро…
Компания Xiaomi объявила о выпуске глобальной версии беспроводных наушников Redmi Buds 6, которые дебютир…
Детские беспроводные наушники с котиками. Обзор HARPER HB-416Детские беспроводные наушники с котиками. Обзор HARPER HB-416
Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 LiteНедорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite
Игровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGELИгровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGEL
Недорогие TWS-наушники. Обзор SVEN E-190BНедорогие TWS-наушники. Обзор SVEN E-190B
Открытые беспроводные наушники. Обзор ATTITUD EarSPORTОткрытые беспроводные наушники. Обзор ATTITUD EarSPORT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor