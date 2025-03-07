Наушники Audio-Technica ATH-AC5TW оценили в $100

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ATH-AC5TW, которая получила открытую конструкцию. Новинка характеризуется возможностью слышать звуки окружающей среды, драйверами на 17:12 мм, двумя микрофонами MEMS с технологией формирования луча для снижения шума во время голосовых вызовов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков SBC и AAC, автономностью до 13 часов или до 34 часов с учетом зарядного футляра, двумя часами для полной зарядки наушников и зарядного кейса, а также черной и белой расцветками корпуса. Рекомендованная цена наушников на дебютном японском рынке составляет эквивалент 100 долларов.