Наушники Audio-Technica ATH-CKS50TW2 оценили в 150 долларов

Японский производитель Audio-Technica пополнил ассортимент беспроводных внутриканальных наушников моделью ATH-CKS50TW2, которая уже появилась в продаже по цене в 150 долларов. Новинка характеризуется 9-мм динамическими драйверами, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55, гибридной технологией активного шумоподавления (ANC), двумя высокопроизводительными MEMS-микрофонами и технологией формирования луча для лучшего качества звучания во время голосовых вызовов, автономностью до 25 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра (15 часов или 25 часов с включенным шумоподавлением), а также поддержкой быстрой зарядки (5 минут зарядки хватит на 1,5 часа прослушивания музыки).