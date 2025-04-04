Наушники Audio-Technica ATH-R30x оценили в 100 долларов

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент наушников открытого типа моделью ATH-R30x, которая предназначена для профессиональных пользователей. Новинка характеризуется открытой конструкцией внешней панели, 40-мм динамиками, широким диапазоном воспроизводимых частот, высокоэффективными магнитами и магнитной цепью из чистого сплава для минимальных искажений и точного отклика на высоких частотах, регулируемой накладкой, сменными велюровыми амбушюрами, массой одного наушника 210 грамм, разъемом TRS 3,5 мм и комплектным 6,3-мм адаптером. Цена наушников составляет 100 долларов.