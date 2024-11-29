Наушники Bang & Olufsen Beoplay Eleven оценили в 500 евро

Датский производитель Bang & Olufsen пополнил ассортимент TWS-наушников моделью Beoplay Eleven, главной особенностью которой является возможность замены аккумулятора. Правда менять батарею можно только в сервисном центре.

Новинка характеризуется 9,2-мм динамическими излучателями с неодимовыми магнитами, алюминиевым корпусом и силиконовыми ушными вкладышами, системой активного шумоподавления, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP57, диапазоном воспроизводимых частот 20 Гц - 22 кГц, импедансом 32 Ом, поддержкой Bluetooth 5.2 с одновременным сопряжением с несколькими устройствами, автономностью до 8 часов или до 6 часов c активированной ANC, а также до 28 часов с учетом зарядного футляра. Наушники станут доступны для покупки в следующем месяце по цене в 500 евро.

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