Наушники Xiaomi OpenWear Stereo Pro оценили в 15 тысяч рублей

Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу беспроводные наушники открытого типа OpenWear Stereo Pro, которые получили конструкцию из трёх точек опоры. Новинка также характеризуется направленными наружу акустическими элементами, гибкой титановой дужкой с эффектом памяти, сертификацией комфорта от TÜV SÜD, многодрайверной системой, выдающей сбалансированный звук, кодеком LDAC, сертификацией аудио, технологией Dimensional Audio для динамической коррекции звучания в зависимости от положения головы, пресетами Harman AudioEFX и Harman Master EQ, улучшенной системой снижения утечки звука, автономностью до 8,5 часа и до 45 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа работы). Рекомендованная цена наушников составляет 15 тысяч рублей.

