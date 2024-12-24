Наушники Baseus Bowie 30 Max оценили в 9500 рублей

Компания Baseus выпустила в России беспроводные наушники Bowie 30 Max, рекомендованная цена которых составляет 9500 рублей. Новинка характеризуется 50-миллимиетровыми динамиками, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 40 кГц, поддержкой кодека LDAC, сертификатом Hi-Res Audio Wireless, поддержкой иммерсивного пространственного звука Baseus (BISA), встроенными гироскопом и акселерометром для отслеживания положение головы, активной системой шумоподавления с эффективностью до 45 дБ, двумя микрофонами для блокирования окружающего шума во время телефонных звонков, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, проводным подключением, батареей ёмкостью 800 мАч, автономностью до 31 часа с активированным шумодавом или до 50 часов без него, а также поддержкой быстрой зарядки.