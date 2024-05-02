Наушники Baseus Bowie MA10s выпустили на международный рынок

Китайский производитель Baseus выпустил на глобальный рынок беспроводные наушники Bowie MA10s, которые оценены в 50 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, водозащитой в соответствии со степенью IPX4, системой активного шумоподавления с эффективностью до 48 дБ, модулем беспроводной связи Bluetooth 5.3, спортивным, музыкальным, игровым и «басистым» режимами работы, 12 предустановленными эквалайзерами, функцией объемного звучания, автономностью до 8 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра (крошечный экран показывает уровень заряда), интерфейсом USB-C и поддержкой беспроводной зарядки Qi.