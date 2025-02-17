Наушники Belkin SoundForm Rhythm оценили в 28 долларов

Компания Belkin пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью SoundForm Rhythm True Wireless, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 28 долларов. Новинка характеризуется фирменными технологиями для сбалансированного и высококачественного звучания, системой активного шумоподавления (ENC), автономностью до 28 часов с учетом зарядного футляра или до 8 часов без него, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 1.5 часа работы), портом USB-C в зарядном кейсе, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой Bluetooth Multipoint для одновременного сопряжения с двумя устройствами, защитой от пота и влаги в соответствии со степенью IPX5, а также черной и белой расцветками корпуса.

Представлены беспроводные наушники Noble FoKus Rex5…
Компания Noble Audio пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FoKus Rex5, которая обойдется в…
Наушники Nubia LiveFlip оценили в 25 долларов …
Компания Nubia объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа Nubia LiveFlip, которые не перекр…
Наушники Teufel Airy TWS Pro оценены в 170 евро…
Компания Teufel пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Airy TWS Pro, которая основана на 10…
Наушники Redmi Buds 6 Pro Trend Edition оценили в 55 долларо…
Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии беспроводных наушников Redmi Buds 6 Pro, которые были пре…
Беспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank Ultra…
Сегодня рассмотрим и поделимся опытом эксплуатации продвинутых китайских наушников Nank Ultra с беспровод…
Представлена игровая гарнитура Cooler Master CH351…
Компания Cooler Master представила беспроводную игровую гарнитуру Cooler Master CH351, в основу которой л…
Наушники OPPO Enco R3 Pro появились в продаже …
Компания OPPO выпустила в китайскую продажу беспроводные наушники Enco R3 Pro, которые были представлены …
Чем AirPods 3 отличаются от других моделей и кому они подойд…
Apple снова привлекла внимание пользователей, выпустив «…
Недорогие беспроводные наушники с ENC. Обзор HONOR Earbuds X6Недорогие беспроводные наушники с ENC. Обзор HONOR Earbuds X6
Беспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFIБеспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFI
Игровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGELИгровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGEL
Детские беспроводные наушники с котиками. Обзор HARPER HB-416Детские беспроводные наушники с котиками. Обзор HARPER HB-416
Беспроводные наушники для спорта с шумоподавлением. Обзор Honor Choice AM61 ProБеспроводные наушники для спорта с шумоподавлением. Обзор Honor Choice AM61 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor