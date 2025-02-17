Наушники Belkin SoundForm Rhythm оценили в 28 долларов

Компания Belkin пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью SoundForm Rhythm True Wireless, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 28 долларов. Новинка характеризуется фирменными технологиями для сбалансированного и высококачественного звучания, системой активного шумоподавления (ENC), автономностью до 28 часов с учетом зарядного футляра или до 8 часов без него, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 1.5 часа работы), портом USB-C в зарядном кейсе, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой Bluetooth Multipoint для одновременного сопряжения с двумя устройствами, защитой от пота и влаги в соответствии со степенью IPX5, а также черной и белой расцветками корпуса.