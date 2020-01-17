Наушники Beoplay E8 автономностью до 35 часов

Компания Bang and Olufsen анонсировала третье поколение полностью беспроводных наушников Beoplay E8.

Новинка может похвастаться увеличенной автономностью. Со слов производителя, наушники Beoplay E8 могут проработать до 7 часов, а с помощью зарядного кейса до 35 часов.

Наушники Beoplay E8 заряжаются через USB-C разъем или с помощью беспроводной технологии Qi.

Также новинка получила поддержку Bluetooth 5.1, улучшенную систему шумоподавления во время звонков, поддержку кодеков SBC, AAC, Aptx, а также защиту от брызг IP54.

Наушники Beoplay E8 продают ценником в 350 долларов в Китае, на глобальном рынке новинка появится в начале весны.