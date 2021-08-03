Наушники Beoplay EQ от Bang & Olufsen получили технологию ANC

Bang & Olufsen представила беспроводные наушники Beoplay EQ с технологией адаптивного шумоподавления ANC.

Beoplay EQ используют шесть микрофонов для обеспечения качественной речи. Наушники совместимы с устройствами Android, а также поддерживают Microsoft Swift Pair. Новинка получила защиту по стандарту IP54. В комплект поставки входит сменные ушные вкладыши. Эргономичный дизайн наушников гарантирует комфорт при длительном ношении.

Наушники Beoplay EQ предлагают до 6,5 часов прослушивания аудио с включенным ANC и до 20 часов автономности без ANC. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, а также стандарт беспроводной зарядки Qi.

Наушники Beoplay EQ оценены в 399 долларов. Черная версия уже доступна в Китае и Японии. Версия Sand Gold будет выпущена 19 августа.