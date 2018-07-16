Наушники Bluedio T6 выполнены из сплава алюминия и титана для максимальной прочности

Полноразмерные наушники Bluedio T6 на базе чипсета Adopt Max 97220 выделяются наличием функции активного шумоподавления до 25 дБ. Новинка Bluedio T6 оснащена встроенным микрофоном, что позволяет использовать ее в качестве гарнитуры для ответа на входящие звонки. Корпус у аппарата выполнены из сплава алюминия и титана для максимальной прочности. Также сообщается, что наушники используют как проводное подключение по USB Type-C, так и беспроводное — по Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. На AliExpress они сейчас доступны за 58 долларов.