Наушники Bose Sport представлены за 199 долларов

Наушники Bose Sport Open Earbuds - идеальная пара наушников, хорошо подходящих для тренировок.

Новые спортивные наушники, по словам компании, работают совершенно иначе, чем обычные наушники, поскольку они не входят в уши и не закрывают их, а имеют инновационный и новый дизайн в сочетании с Bose OpenAudio, чтобы пользователи знали о звуки в окружающей среде.

Такая конструкция позволяет пользователям слышать звуки в окружающей среде, когда они заняты одним или другим спортивным мероприятием, будь то езда на велосипеде, бег трусцой, в тренажерном зале или даже альпинизм.

В корпусе используется крошечный дипольный преобразователь для воспроизведения звука высокого качества. Инновационные наушники также оснащены микрофонной системой, которая изолирует ваш голос во время разговора по телефону.

Наушниками Bose Open Earbuds легко управлять. На левой панели есть одна кнопка для доступа к выбранному вами умному помощнику. Также есть одна кнопка на правом наушнике, в основном, для телефонных звонков. Наушники Sport Open Earbuds содержат Bluetooth v5.1, рейтинг IPX4 и восемь часов автономной работы. Ожидается, что наушники поступят в продажу в середине января и будут стоить 199 долларов.