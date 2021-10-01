Наушники Boult Audio AirBass GearPods TWS

Компания Boult выпустила беспроводные наушники AirBass GearPods. Они оснащены сенсорным управлением на обоих наушниках, 8-миллиметровым драйвером и имеют влаго-пылезащиту IPX5. Компания утверждает, что новые AirBass GearPods обеспечивают 8 часов работы без подзарядки и общее время автономной работы 32 часа с зарядным чехлом. Boult Audio GearPods поддерживает зарядку Type-C и Bluetooth v5.1. Аудиокомпания утверждает, что их беспроводные наушники могут работать 100 минут всего за 10 минут заряда.

Наушники представлены в трех цветовых вариантах - черном, синем и белом. Они получают годовую отраслевую гарантию и поступят в продажу через Flipkart.