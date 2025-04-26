Наушники Bowers & Wilkins Px7 S3 оценили в 430 долларов

Компания Bowers & Wilkins пополнила ассортимент накладных беспроводных наушников моделью Px7 S3, которая базируется на 40-мм полнодиапазонных динамических излучателях из биоцеллюлозы. Новинка также характеризуется ЦАП, дискретным усилителем, выделенным процессором обработки цифровых сигналов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой аудио Hi-Res Audio 24 бит/96 кГц, поддержкой кодеков aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC и SBC, режимом TrueSound, кнопками для управления воспроизведением, фирменным приложением для настройки звучания, активным шумоподавлением с восемью микрофонов, автономностью до 30 часов, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 7 часов воспроизведения), а также черной, белой и синей расцветками корпуса. Цена наушников составляет 430 долларов.

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