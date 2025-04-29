Наушники CMF Buds 2 оценили в 50 евро

Бренд CMF by Nothing представил беспроводные наушники CMF Buds 2, в основу которых положены 11-мм драйверы с настройкой от Dirac Opteo. Новинка также характеризуется активной системой шумоподавления (ANC) с эффективностью снижения шума до 48 дБ, диапазоном частот до 5200 Гц, временем автономной работы до 13,5 часов с отключенным ANC или до 55 часов с учетом зарядного футляра, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55, шестью микрофонами для подавления шума ветра Wind Noise Reduction 3.0 и лучшей слышимости голоса Clear Voice Technology 3.0 во время телефонных разговоров, а также адаптером беспроводной связи. Цена наушников на европейском рынке составляет 50 евро.

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