Наушники CMF Buds Neo готовы к выходу

Бренд CMF by Nothing объявила, что 20 августа будут представлены беспроводные наушники CMF Buds Neo. Производитель подтвердил наличие черной, белой и тёмно-синей расцветок, двух микрофонов и оранжевых силиконовым амбушюр. Остальные подробности и цена пока не объявлены.

Напомним, что больше года назад были представлены наушники CMF Buds 2 с 11-мм драйверами с настройкой от Dirac Opteo, активной системой шумоподавления (ANC) с эффективностью снижения шума до 48 дБ, диапазоном частот до 5200 Гц, временем автономной работы до 13,5 часов с отключенным ANC или до 55 часов с учетом зарядного футляра, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55, шестью микрофонами для подавления шума ветра Wind Noise Reduction 3.0 и лучшей слышимости голоса Clear Voice Technology 3.0 во время телефонных разговоров, а также адаптером беспроводной связи.
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