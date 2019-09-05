Обзор Creative SXFI Theater и Creative Sound Blaster X3 на IFA 2019

Не так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super X-Fi. Сегодня нам стало известно о расширении модельной линейки выпуском Creative SXFI Theater. В рамках выставки IFA 2019 мы смогли познакомится с ними детальнее и сравнить модели в рамках одной линейки.

Главным отличием новинки стал перенос чипа из самих наушников в адаптер подключения. Сами наушники вместо Bluetooth используют частоту 2.4 ГГц. Это позволило заметно сократить скорость задержки. Как результат, вместо направленности на планшеты и смартфоны, целевыми устройствами стали настольные системы, консоль Sony PlayStation 4 и ноутбук.

При этом сохранена в полной мере поддержка технологии Super X-Fi, обеспечивающий подлинный голографический звук в фильмах и играх. Поддерживается детальная настройка с помощью программного обеспечения. Как и ранее проводится сканирование лица пользователя для обеспечения оптимального звучания в зависимости от формы ушей и анатомической формы головы. В ближайшем будущем мы проведем детальное тестирование этих наушников.

Creative Pebble v2

Компактная и недорогая аудиосистема в формате 2.0. Динамики расположены под углом в 45 градусов. Ориентированы на работу с ноутбуками и настольными компьютерами.

Creative Outlier Gold

Эти колонки не используют внешний блок питания, задействуя свободный USB-разъем.Наушники Creative Outlier Air мы также тестировали. На выставке IFA 2019 представлена золотистая версия. Напомним, они используют для подключения Bluetooth 5.0 с актуальными кодеками передачи звука в высокой четкости.

Creative Outlier Sports

Вышли наушники Creative Outlier Sports в нескольких цветовых вариантах исполнения. Мы также их детально изучили ранее. Ориентированы они на любителей спорта и активного образа жизни.

Creative Stage

Саундбар Creative Stage ориентирован на массового пользователя. В комплект входит внешний сабвуфер.

Creative Sound Blaster X3

Не менее интересна внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X3. В этой новинке установлен процессор SXFI Ultra DSP, обеспечивающий звук формата 7.1 в разрешении 32/192.

Creative SXFI Theater и Creative Sound Blaster X3 на IFA 2019

Совместима не только с ПК и Mac, но и с такими приставками, как PS4 и Nintendo Switch. Продажи в России стартуют со второй половины 2019 года.