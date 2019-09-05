Обзор Creative SXFI Theater и Creative Sound Blaster X3 на IFA 2019

2019-09-05, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Creative SXFI Theater; [74]
Не так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super X-Fi. Сегодня нам стало известно о расширении модельной линейки выпуском Creative SXFI Theater. В рамках выставки IFA 2019 мы смогли познакомится с ними детальнее и сравнить модели в рамках одной линейки.

Главным отличием новинки стал перенос чипа из самих наушников в адаптер подключения. Сами наушники вместо Bluetooth используют частоту 2.4 ГГц. Это позволило заметно сократить скорость задержки. Как результат, вместо направленности на планшеты и смартфоны, целевыми устройствами стали настольные системы, консоль Sony PlayStation 4 и ноутбук.

При этом сохранена в полной мере поддержка технологии Super X-Fi, обеспечивающий подлинный голографический звук в фильмах и играх. Поддерживается детальная настройка с помощью программного обеспечения. Как и ранее проводится сканирование лица пользователя для обеспечения оптимального звучания в зависимости от формы ушей и анатомической формы головы. В ближайшем будущем мы проведем детальное тестирование этих наушников.

Creative Pebble v2

Компактная и недорогая аудиосистема в формате 2.0. Динамики расположены под углом в 45 градусов. Ориентированы на работу с ноутбуками и настольными компьютерами.

creative pebble v2

Эти колонки не используют внешний блок питания, задействуя свободный USB-разъем.

Creative Outlier Gold

Наушники Creative Outlier Air мы также тестировали. На выставке IFA 2019 представлена золотистая версия. Напомним, они используют для подключения Bluetooth 5.0 с актуальными кодеками передачи звука в высокой четкости.

Creative Outlier Sports

Вышли наушники Creative Outlier Sports в нескольких цветовых вариантах исполнения. Мы также их детально изучили ранее. Ориентированы они на любителей спорта и активного образа жизни.

Creative Stage

Саундбар Creative Stage ориентирован на массового пользователя. В комплект входит внешний сабвуфер.

Creative Sound Blaster X3

Не менее интересна внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X3. В этой новинке установлен процессор SXFI Ultra DSP, обеспечивающий звук формата 7.1 в разрешении 32/192.

Совместима не только с ПК и Mac, но и с такими приставками, как PS4 и Nintendo Switch. Продажи в России стартуют со второй половины 2019 года.

Creative SXFI Theater и Creative Sound Blaster X3 на IFA 2019


Комментарии и отзывы Creative SXFI Theater
Обзор Devious Dungeon. Странный платформ...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформИногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в тако...
Apple IPhone 11 Pro получит градиентный ...
Apple IPhone 11 Pro получит градиентный В сети появилась информация о том, что Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут продаваться с новым...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. Плюсы...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. ПлюсыСегодня на выставке IFA 2019 компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Elite 75t. Обновление...
Представлен компактный флагман Sony Xper...
Представлен компактный флагман Sony XperКомпания Sony довольно неожиданно представила на выставке компактный смартфон Xperia 5, который получил ф...
Новая модная коллекция умных часов от Mi...
Новая модная коллекция умных часов от MiПоследняя коллекция умных часов Michael Kors, лицензированных Fossil Group, включает в себя совершенно но...
Sonos официально представила интеллектуа...
Sonos официально представила интеллектуаSonos представила интеллектуальный динамик с питанием от батареи, поддерживающий как Google Assistant, та...
Компания Jabra представила на IFA 2019 н...
Компания Jabra представила на IFA 2019 н5 сентября 2019 – компания Jabra, представила на IFA 2019 беспроводные наушники нового поколения – Jab...
Beyerdynamic Lagoon ANC - наушники с сис...
Beyerdynamic Lagoon ANC - наушники с сисБеспроводные наушники Lagoon ANC - это новейшая многофункциональная пара наушников с системой шумоподавле...


Обзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистраторОбзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистратор
Обзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопительОбзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопитель
Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое креслоОбзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло
Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)
Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнениемОбзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением
Обзор Devious Dungeon. Странный платформ...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформИногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в тако...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative S...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative SНе так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. Плюсы...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. ПлюсыСегодня на выставке IFA 2019 компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Elite 75t. Обновление...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys ...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys Сегодня на стенде компании Logitech мы смогли детально ознакомиться с новой беспроводной периферией, орие...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В но...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В ноСегодня мы поговорим о достаточно продвинутом устройстве, которое создавали специально для тех пользовате...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Обзор Border Officer. Очень странная игр...
Обзор Border Officer. Очень странная игрСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмо...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtКомпания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считает...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,В рамках выставки IFA 2019 компания Dell представила сразу несколько новинок, среди которых ультрабуки, н...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, Pr...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, PrВыставку IFA 2019 открыла презентация next@Acer в рамках которой были представлены новые ультрабуки семей...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покем...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покемХотите собирать питомцев в виртуальном мире и получать от этого процесса массу положительных эмоций? Тогд...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. С...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. ССегодня мы с вами поговорим о максимально спорном мониторе — он обладает весьма скромной диагональю, целы...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor