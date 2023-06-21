Наушники Denon PerL Pro оценены в 350 долларов

Компания Denon пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Denon PerL Pro, которая уже появилась в продаже по цене в 350 долларов. Новинку оснастили 10-мм излучателями с трехслойной титановой диафрагмой со сверхнизкими искажениями, воспроизведением частот от 20 Гц до 40 кГц, адаптивным шумоподавлением, режимом прозрачности, технологией Masimo AAT для адаптации звука к слуху пользователя, чипом Bluetooth от Qualcomm, поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX Adaptive и aptX Lossless, поддержкой Bluetooth Multipoint и Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, сенсорной поверхностью для управления, автономностью до 8 часов без зарядного кейса или 32 часа с ним.