Наушники OnePlus Nord Buds 4 оценили в 32 доллара

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nord Buds 4, которая получила 12-миллиметровые динамические излучатели с титановым покрытием. Новинка характеризуется поддержкой активной системы шумоподавления ANC с эффективностью до 52 дБ и диапазоном до 5000 Гц, режимом прозрачности, шестью микрофонами и алгоритмами ИИ для шумоподавления во время голосовых вызовов, ИИ-помощником и ИИ-переводчиком, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.1 с поддержкой кодеков SBC и AAC, функцией Google Fast Pair, массой одного вкладыша 4,3 грамма, массой зарядного футляра 42,5 грамма, батареями ёмкостью 62 мАч и 530 мАч соответственно, автономностью до 13 часов и до 54 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 11 часов работы). Цена наушников на дебютном индийском рынке составила эквивалент 32 долларов.

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