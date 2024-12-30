Наушники Edifier NeoBuds Pro 3 оценили в 135 долларов

Компания Edifier объявила о выпуске беспроводных наушников NeoBuds Pro 3, которые уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 135 долларов. Новинку оснастили активной системой шумоподавления до 50 дБ, четырьмя микрофонами, поддержкой кодеков LDAC, LHDC 5.0, SBC и AAC, поддержкой пространственного звука с отслеживания головы, сертификацией Hi-Res Audio, автономностью до 9 часов без активированного ANC или до 6 часов с включённым шумоподавлением, временем автономной работы до 36 часов с учетом зарядного футляра (с включенным ANC) и поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 3 часа воспроизведения музыки.

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