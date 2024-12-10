Наушники Final ZE3000 SV оценены в 85 долларов

Компания Final пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Final ZE3000 SV, которая основана на фирменном 10-миллиметровом драйвере f-Core SV. Новинка также характеризуется демпфирующими портами f-LINK для оптимизации давления в акустическом пространстве корпуса с сохранением водонепроницаемости, системой активного шумоподавления Comfort, поддержкой кодеков LHDC, SBC и AAC, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 7 часов или до 28 часов с учетом зарядного кейса. Цена наушников на дебютном японском рынке составляет эквивалент 85 долларов. Старт продаж запланирован на 12 декабря.