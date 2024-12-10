Наушники Final ZE3000 SV оценены в 85 долларов

Компания Final пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Final ZE3000 SV, которая основана на фирменном 10-миллиметровом драйвере f-Core SV. Новинка также характеризуется демпфирующими портами f-LINK для оптимизации давления в акустическом пространстве корпуса с сохранением водонепроницаемости, системой активного шумоподавления Comfort, поддержкой кодеков LHDC, SBC и AAC, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 7 часов или до 28 часов с учетом зарядного кейса. Цена наушников на дебютном японском рынке составляет эквивалент 85 долларов. Старт продаж запланирован на 12 декабря.

Гарнитуру Microsoft Xbox Wireless Headset оценили в $110…
Компания Microsoft представила обновленную беспроводную гарнитуру Xbox Wireless Headset, которая может по…
Чем AirPods 3 отличаются от других моделей и кому они подойд…
Apple снова привлекла внимание пользователей, выпустив «…
Apple не будет обновлять AirPods Max из-за низких продаж…
Новые AirPods Max не получили значительного обновления в этом году — кроме перехода с порта Lightning на …
Представлены беспроводные наушники Edifier Neodots…
Компания Edifier представила беспроводные наушники NeoDots, которые уже появились в продаже по цене в 130…
Наушники TECNO Buds 4 Air оценили в 1690 рублей…
Компания TECNO выпустила на российский рынок беспроводные наушники True 1 Air, Buds 4 и Buds 4 Air, котор…
Sony представила наушники LinkBuds Open…
Сегодня компания Sony выпустила новую версию своих беспроводных наушников LinkBuds под названием LinkBuds…
Представлены полупрозрачные беспроводные наушники TOZO Cryst…
Компания TOZO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TOZO Crystal Pods, которая может похва…
Представлены беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 4…
Компания Huawei пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds Pro 4, которая появится в к…
Спортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto SonicСпортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto Sonic
Игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer Nitro OHW306Игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer Nitro OHW306
Недорогие внутриканальные наушники на каждый день. Обзор realme Buds T01Недорогие внутриканальные наушники на каждый день. Обзор realme Buds T01
Игровая гарнитура с подсветкой. Обзор SVEN AP-U1500MVИгровая гарнитура с подсветкой. Обзор SVEN AP-U1500MV
А это точно сережки? Обзор HUAWEI FreeClipА это точно сережки? Обзор HUAWEI FreeClip
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor