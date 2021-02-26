Наушники Galaxy Buds Live теперь имеют автопереключение и функцию слухового аппарата

Свежее обновление программного обеспечения для наушников Samsung Galaxy Buds Live добавит некоторые функции, имеющиеся в новой модели Buds Pro. Теперь беспроводные наушники в форме бобов могут автоматически переключаться между телефонами Galaxy и планшетами, на которых установлена ​​последняя версия программного обеспечения One UI 3.1.

Кроме того, теперь пользователи получают функцию слухового аппарата, которая усиливает внешние звуки. Еще одно нововведение - это меню управления Buds в настройках Bluetooth. Новая прошивка R180XXUOAUB5 также содержит улучшенный вывод звука, оптимизацию подключения и батареи.