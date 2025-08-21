Наушники Google Pixel Buds 2a оценили в 130 долларов

Компания Google пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Pixel Buds 2a, получил активную систему шумоподавления ANC Silent Seal 1.5. Новинка также характеризуется компактным корпусом, поворотным стабилизатором, четырьмя комплектами амбушюр, защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IP54, фирменным процессором Tensor A1 для обработки аудио, высокочастотной камерой, сетчатыми накладками для защиты микрофонов от ветра, автономностью до 7 часов или до 20 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой голосового помощника на базе Gemini, поддержкой Multipoint для одновременного сопряжения с несколькими устройствам, Fast Pair для быстрого соединения и интеграция с сервисом Find Hub для поиска утерянных наушников. Наушники станут доступны для покупки 9 октября по цене в 130 долларов.

Realme Buds Wireless 5 Lite оценили в 14 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Buds Wireless 5 Lite…
Наушники Skullcandy Aviator 900 ANC оценили в 300 долларов …
Компания Skullcandy объявила о выпуске флагманских беспроводных наушников Aviator 900 ANC, которые получи…
Официально: наушники iQOO TWS Air3 Pro готовы к выходу…
Компания iQOO объявила, что официальный релиз беспроводных наушников TWS Air3 Pro состоится 7 августа. В …
AirPods получат новые жесты и режим засыпания…
Судя по всему, Apple готовится представить новые функции для AirPods на конференции WWDC, которая стартуе…
Anker представила наушники Soundcore Sleep A30…
Вчера компания Anker официально представила новые беспроводные наушники для сна Soundcore Sleep A30, кото…
Игровую гарнитуру Logitech G522 оценили в $160…
Компания Logitech пополнила ассортимент игровых гарнитур моделью Logitech G522, которая получила улучшенн…
Представлены беспроводные наушники Xiaomi Open Earphones Pro…
Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа Open Earphones Pro, которые полу…
Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC…
Внутриканальные наушники SVEN E-310B оснащены 13 мм динамиком со сбалансированным и детализированным звуч…
Tecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублейTecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублей
TWS-наушники с MEMS драйверами. Обзор Creative Aurvana AceTWS-наушники с MEMS драйверами. Обзор Creative Aurvana Ace
Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый деньОбзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день
Creative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANCCreative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANC
Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s ProБеспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor