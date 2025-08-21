Наушники Google Pixel Buds 2a оценили в 130 долларов

Компания Google пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Pixel Buds 2a, получил активную систему шумоподавления ANC Silent Seal 1.5. Новинка также характеризуется компактным корпусом, поворотным стабилизатором, четырьмя комплектами амбушюр, защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IP54, фирменным процессором Tensor A1 для обработки аудио, высокочастотной камерой, сетчатыми накладками для защиты микрофонов от ветра, автономностью до 7 часов или до 20 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой голосового помощника на базе Gemini, поддержкой Multipoint для одновременного сопряжения с несколькими устройствам, Fast Pair для быстрого соединения и интеграция с сервисом Find Hub для поиска утерянных наушников. Наушники станут доступны для покупки 9 октября по цене в 130 долларов.