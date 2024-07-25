Наушники Google Pixel Buds Pro 2 показали на рендерах

Информатор OnLeaks и профильный ресурс Android Headlines опубликовали качественные изображения беспроводных наушников Google Pixel Buds Pro 2, официальный релиз которых ожидается уже 13 августа. По данным источника, новинка выйдет в расцветках Charcoal, Porcelain, Aloe и Hot Pink. Отметим также немного увеличенный зарядный футляр, что может означать улучшенную автономность. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенные пару лет назад Pixel Buds Pro характеризуются излучателями диаметром 11 мм, активным шумоподавлением (ANC), автономностью до 11 часов и 31 час с учетом зарядного кейса, поддержкой проводной быстрой зарядки и беспроводной зарядки Qi, защитой от воды и пота в соответствии со степенью IPX4, а также защитой IPX2 у зарядного чехла.

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