Наушники HMD Amped Buds оценили в 210 долларов

Компания HMD пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Amped Buds, которые получили зарядный футляр ёмкостью 1600 мАч с возможностью зарядки смартфона во время воспроизведения музыки. Зарядный кейс получил поддержку магнитной зарядки и проводной через интерфейс USB Type-C.

Сами наушники характеризуются 10-мм драйверами, поддержкой технологии Snapdragon Sound, гибридной системой активного шумоподавления (ANC), системой шумоподавления во время голосовых вызовов (ENC), тремя микрофонами, защитой от брызг в соответствии со степенью IP54, массой зарядного футляра 80 граммов и толщиной 14 мм, автономностью до 8 часов или до 4 часов с включенной ANC, а также до 95 часов с учетом зарядного кейса. HMD Amped Buds станут доступны для покупки в следующем месяце по цене в 210 долларов.