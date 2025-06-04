Наушники HONOR Earbuds 4i оценили в 35 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds 4i, которая основана на 11-мм титановом драйвере и 0,25-мм керамическом пьезоэлектрическом твитере с диапазон частот от 16 Гц до 40 кГц. Новинка также характеризуется поддержкой кодеков LDAC, AAC и SBC, сертификатом Hi-Res Audio, интеллектуальной активной системой шумоподавления 3.0 с эффективностью до 50 дБ, режимом прозрачности, чтобы слышать звуки окружающей среды, тремя микрофонами для ИИ-шумоподавления во время голосовых вызовов, временем автономной работы до 8 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра, массой наушника 4,8 грамма, а также белой и серебристой расцветками корпуса. Наушники уже появились в китайской продаже по эквивалентной цене в 35 долларов.

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