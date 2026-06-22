Наушники HONOR Earbuds 5e оценили в 45 долларов

Компания HONOR представила беспроводные наушники Earbuds 5e, которые получили 12-миллиметровые динамические излучатели с диафрагмой из материала с алмазоподобной структурой. Новинка также характеризуется новой акустической камерой, поддержкой кодека LHDC 5.0, сертификацией передачи аудио Hi-Res Audio Wireless с максимальным качеством 24 бит, уровнем сигнала к шуму до 110 дБ, активным шумоподавлением с глубиной до 52 дБ, тремя микрофонами в каждом наушнике для с алгоритмами ИИ, временем автономной работы до 9 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, функцией определения ношения, ИИ-переводом в реальном времени, массой наушника 4 грамма, размерами кейса 48,44:49,97:23,6 мм и массой 32 грамма. Цена наушников составляет эквивалент 45 долларов.